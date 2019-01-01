Михаил Суслов Замглавы администрации губернатора Николай Иванов заболел COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель руководителя администрации губернатора Прикамья Николай Иванов заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

«Сегодня, видимо, день такой, но во избежание слухов и сплетен сообщаю, что мой тест на коронавирус оказался положительным. Со вчерашнего дня я нахожусь дома на самоизоляции, интенсивно лечусь. Пока болезнь протекает в достаточно лёгкой форме», — написал Николай Иванов.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирус подтвердился у главы Пермского края Дмитрия Махонина.

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