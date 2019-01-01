Елена Лодыгина журналист «Сатурн-Р» судится с прокуратурой из-за общежития рядом с ЖК «Арсенал» Надзорный орган считает, что принадлежащее компании здание не было подготовлено к отопительному сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «СМУ №3 «Сатурн Р» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к прокуратуре Свердловского района. Компания требует признать вынесенное прокуратурой представление об устранении нарушений недействительным.

Как сообщили «Новому компаньону» в прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки к отопительному сезону дома №41 на ул. Чернышевского. На момент проверки в чердачном помещения здания было обнаружено восемь видимых разрывов отопительной системы, а в доме не проведены гидравлические испытания отопительной системы, не проведена ревизия запорной арматуры. При этом ремонтные работы по устранению нарушений не велись.

Как выяснилось, бывшее общежитие, в котором проживают 27 человек, было выкуплено ООО «СМУ №3 «Сатурн Р» в 2014 году. До этого земельный участок на ул. Чернышевского, 41 принадлежал «СтройАльянсу», последний выкупила его у Министерства обороны РФ в 2011 году.

Здание не было включено в график подготовки отопительного сезона, утверждённый администрацией Свердловского района Перми, так как якобы является нежилым, несмотря на то что там проживают девять семей: некоторые арендуют помещения по договорам социального найма, другие приобрели квартиры в собственность.

После направления предписания прокуратуры все нарушения были устранены работниками ПМУП «ГКТХ». Однако неисполнение собственником дома своих обязательств было расценено прокуратурой как умышленное. Теперь компания по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора) должна заплатить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб., либо ей грозит приостановление деятельности до 90 суток.

Первое заседание по иску ООО «СМУ №3 «Сатурн Р» назначено на 29 сентября.

Напомним, ранее компания уже судилась по этому дому. СМУ №3 оспаривало долг по теплоснабжению, выставленный ООО «Пермская сетевая компания», на сумму свыше 5 млн руб. В конце августа 2020 года судебное разбирательство по данному делу было отложено.

Примечательно, что с большой долей вероятностью с иском к компании обратится в суд администрация города. Причина спора — построенная «Сатурном» школа на территории ЖК «Арсенал», которую Александр Репин (владелец компании) отказывается передавать муниципалитету. В свою очередь, власти отказываются согласовывать застройщику изменения параметров для достройки четвёртой очереди ЖК «Арсенал».

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