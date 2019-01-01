Елена Лодыгина журналист Администрация Перми готова подать иск на «Сатурн-Р» из-за отказа передавать школу муниципалитету Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми готова подготовить судебный иск из-за того, что компания-застройщик ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» в лице её владельца Александра Репина отказывается передать в муниципальную собственность построенную среднюю школу в микрорайоне Красные Казармы на 1225 мест. Об этом было объявлено 17 сентября на заседании комитета по бюджету при Пермской городской думе

Лариса Ведерникова, заместитель главы администрации Перми:

— Мы должны прорабатывать этот вопрос, будем готовить судебный иск, будем использовать все методы и пойдём до конца.

Напомним, застройщик и краевые власти в апреле 2018 года заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» при строительстве ЖК «Арсенал» (территория между ул. Сибирской, Чернышевского и Героев Хасана) брал на себя обязательства по строительству школы на 1225 мест, детсада на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году, и к 1 сентября 2020 года она должна была быть передана городу.

Но Александр Репин заявил, что не собирается это делать. До этого городские власти не одобрили смену зонирования территории застройки четвёртой очереди ЖК «Арсенал». Формально там теперь можно строить дома до шести этажей, застройщик просит разрешить построить 14- и 25-этажные дома.

В итоге школа так и не начала работать, а дети, которые должны были там учиться, распределены по двум другим школам.

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