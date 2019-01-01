Елена Синица Суд арестовал ещё одного куратора строительства пермского зоопарка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми 17 сентября арестовал до 1 ноября ведущего инженера по надзору за строительством ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» Виталия Габова. Об этом сообщили в суде.

Действия Габова были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Напомним, в декабре 2019 года по этому делу были задержаны ещё один экс-куратор строительства зоопарка Ильи Козырев и бывший руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский. Они также остаются в СИЗО до 1 ноября.

Козырев и Левинский подозреваются в хищении более 120 млн руб. при строительстве пермского зоопарка. Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года.

12 мая 2020 года защита добилась освобождения Ильи Козырева под залог в 50 млн руб. Однако эта сумма не была внесена, и Козырев остался в СИЗО.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году. Контракт был заключён с компанией «РЖДстрой». Стоимость первого этапа составила 1,8 млрд руб.

Следствие полагает, что все арестованные «в нарушение условий государственных контрактов, зная о том, что работы по строительству части объектов вообще не ведутся либо работы на объектах выполнены не в полном объёме, действуя умышленно с целью хищения путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих бюджету Пермского края, обеспечили изготовление фиктивных актов о приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об объёмах и стоимости фактически выполненных работ по вышеуказанным государственным контрактам, подписанные ими лично».

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