Елена Лодыгина журналист Подозреваемые в хищении денег при строительстве пермского зоопарка останутся в СИЗО до ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд продлил срок содержания под стражей для экс-куратора строительства пермского зоопарка Ильи Козырева и бывшего руководителя «Управления капитального строительства» Пермского края Дмитрия Левинского до 1 ноября. Об этом сообщает «Местное время».

Илья Козырев и Дмитрий Левинский подозреваются в хищении более 120 млн руб. при строительстве пермского зоопарка. Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года. Они были арестованы в декабре 2019 года.

12 мая защита добилась освобождения Ильи Козырева под залог в 50 млн руб. Однако эта сумма не была внесена, и Козырев остался в СИЗО.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году. Контракт был заключён с компанией «РЖДстрой». Стоимость первого этапа составила 1,8 млрд руб.

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