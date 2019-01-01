Глава министерства ЖКЖ Андрей Кокорев займёт место Антона Удальёва в правительстве Удальёв будет зарегистрирован в качестве депутата 18 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Кокорев

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», вице-премьер Антон Удальёв написал заявление об увольнении с должности зампреда краевого правительства. Напомним, он был выбран депутатом Заксобрания по округу №17.

В пятницу, 18 сентября, он будет зарегистрирован в качестве депутата, и к этому времени должен предоставить в избирком согласие на принятие мандата и уведомление, что у него нет статусов, которые препятствуют этому.

И. о. вице-премьера будет назначен глава министерства ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев, сообщает источник в правительстве.

Напомним, другой победитель довыборов, руководитель реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, заявление о сложении полномочий депутата гордумы написал 16 сентября прямо в ходе брифинга по итогам выборов.

Антон Удальёв

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