Елена Лодыгина журналист «Магнат» повторно оспорит в суде отказ департамента на достройку здания на ул. Монастырская, 2б Компания требует выдать разрешение на достройку ТЦ Поделиться Поделиться Твитнуть

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ООО «Магнат» намерено повторно обратиться в суд и потребовать выдачи разрешения на достройку здания на ул. Монастырская, 2б. Об этом сообщил юрист, представляющий интересы ООО «Магнат» в суде, Станислав Громов.

По его словам, ранее компания уже обращалась с аналогичным иском в суд. Иск оставлен без движения в августе 2020 года. Ответчиком по иску является Департамент градостроительства и архитектуры Перми. По словам Станислава Громова, судебный процесс по иску в отношении департамента был приостановлен из-за судебного разбирательства по иску Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Напомним, инспекция с 2018 года требовала признать недостроенное здание на ул. Монастырская, 2б самовольной постройкой и снести.

Однако Арбитражный суд Пермского края в ходе рассмотрения дела потребовал провести экспертизу, по итогам которой выяснилось, что здание соответствует проектной документации, градостроительным и иным требованиям и не создает угрозу жизни и населению, как это в ходе судебного заседания заявлял истец. Впоследствии иск госинспекции был отклонён, на днях была опубликована мотивировочная часть решения суда.

По словам Станислава Громова, судебное разбирательство по признанию незаконным отказа Департамента градостроительства и архитектуры продолжится только после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Пермского края по иску госинспекции. В противном случае компания намерена обратиться с повторным иском к горадминистрации и потребовать выдачи разрешения на достройку объекта.

Напомним, здание будущего многофункционального центра на ул. Монастырская, 2б начало возводиться несколько лет назад. Последнее разрешение на строительство ООО «Магнат» получило в 2017 году. Через год его отозвали из-за того, что здание находилось в историко-культурной зоне, поэтому объект создавал угрозу для жизни населения, так как был построен с нарушениями градостроительных норм. Эти факты якобы были установлены в ходе внеплановой проверки краевого минстроя.



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