Григорий Серёдкин «Парма» уступила «Химкам» во втором товарищеском матче подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» провёл шестую товарищескую игру в рамках предсезонной подготовки. Со счётом 73:69 пермяки вновь уступили подмосковным «Химкам».

Напомним, в предыдущем товарищеском матче команда Казиса Максвитиса также уступила «Химкам», проиграв всего три очка. Игра закончилась со счётом 93:90 в пользу подмосковной команды. Всего «Парма» с конца августа сыграла шесть выездных контрольных встреч, в которых победила лишь раз.

Однако на этом пермские баскетболисты не завершают подготовку к сезону. «Парма» примет участие в традиционном предсезонном турнире в Москве — Кубке Гомельского. Игра с московским ЦСКА-2 состоится 17 сентября. По её итогам пермяки либо сыграют в матче за третье место, либо выступят в финале турнира. Вторая пара полуфиналистов — ПБК ЦСКА — МБА (оба — Москва). Финальный матч состоится 18 сентября.

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