Григорий Серёдкин «Парма» уступила «Химкам» в товарищеском матче Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» проиграл очередную товарищескую игру. В преддверии нового баскетбольного сезона команда Казиса Максвитиса уступила в гостях подмосковным «Химкам». Матч завершился со счётом 93:90.

Так, «Парма» сыграла пятую выездную товарищескую игру подряд. Четыре из них пермяки проиграли — «Зениту» (88:53), УНИКСу (96:94), «Нижнему Новгороду» (83:75) и «Химкам» (93:90), и одну выиграли — вторую встречу с УНИКСом (89:86).

Напомним, выступление в Единой лиге ВТБ «Парма» начнёт 26 сентября в Москве, где встретится с ЦСКА.

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