Дмитрий Енцов журналист «Парма» начнёт сезон тремя гостевыми матчами, первый из них — с ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ составило календарь сезона-2020/2021.

Пермская «Парма» начнёт чемпионат тремя гостевыми матчами подряд, первый из которых — с действующим чемпионом, московским ЦСКА. Он состоится 26 сентября.

Затем пермский клуб сыграет 4 октября в Саратове с «Автодором», 11 октября — в Красноярске с «Енисеем».

Первый домашний матч в УДС «Молот» запланирован на 19 октября с польской командой «Зелёна Гура».

Последний два матча чемпионата также пройдут в Перми — 17 апреля с «Автодором» и 25 апреля с белорусским «Цмоки-Минск».

Далее, если «Парма» попадёт в число восьми лучших команд, начнётся серия плей-офф до трёх побед одной из команд в каждом раунде.

Напомним, прошлый сезон, вынужденно завершившийся из-за коронавируса, «Парма» закончила на шестом месте (лучший показатель в её истории), и если бы не пандемия, то играла бы в серии плей-офф.

Кроме того, «Парма» в наступающем сезоне должна принять участие в Кубке Европы ФИБА, расписание которого будет обнародовано позднее.

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