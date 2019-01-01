Елена Лодыгина журналист В Прикамье коронавирус обнаружен в детском саду и ещё одной гимназии Поделиться Поделиться Твитнуть

Гимназия №9 в Чайковском и детский сад в Кунгуре получили предписания из краевого Управления Роспотребнадзора о необходимости проведения всех необходимых профилактических мероприятий, связанных с нераспространением коронавируса. Как пояснили в министерстве образования Пермского края, предписания Роспотребнадзора были выданы образовательным учреждениям на днях.

При этом в краевом управлении Роспотребнадзора только прокомментировали ситуацию в детском саду. Там был выявлен ребёнок с коронавирусом, сейчас у всех, кто был с ним в контакте, взяты анализы на COVID-19, группы разобщены, приняты все необходимые эпидемические меры.

Также карантин был введён в гимназии №9 в Чайковском. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения. На дистанционное обучение переведены учащиеся 5-х–11-х классов.

Наполним, ранее коронавирус выявлен у учащихся шести школ Перми и Соликамска. Общеобразовательные учреждения полностью не закрылись на карантин, но ученики, контактировавшие с заболевшими, были отправлены на дистанционное обучение.

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