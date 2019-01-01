Названы пермские школы, у учеников которых обнаружен коронавирус
Учебные заведения не будут закрывать на карантин
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили номера школ, у учеников которых обнаружен коронавирус.
В Перми это средние школы №№6, 28, 50, 109 и 127, в Соликамске — гимназия №2.
В каждом из указанных учебных заведений выявлено по одному инфицированному ученику.
В Роспотребнадзоре пояснили, что учебные заведения не закрыты на карантин, но ученики, контактировавшие с 1 сентября с инфицированными, отправлены на домашнее дистанционное обучение.
По информации краевого минздрава, коронавирус выявлен в период с 1 по 9 сентября.
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