Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» одержал в ВХЛ вторую победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» со счётом 1:3 победил челябинский «Челмет». Игра в рамках регулярного чемпионата ВХЛ-2020/2021 состоялась в пятницу, 11 сентября, в Челябинске.

Первый период завершился боевой ничьей. Счёт на девятой минуте после отбора на чужой половине площадки открыл латышский легионер пермяков Артурс Озолиньш. Через 30 секунд хозяева реализовали большинство и усилиями Максима Шабанова счёт сократили.

Однако второй период прошёл с преимуществом «молотобойцев», которое наша команда воплотила в две забитые шайбы. Сначала на добивании блестяще сыграл Артём Прохоров, для которого шайба стала уже третьей за две игры. А после Даниил Сероух переправил шайбу в ворота, «подправив» удар Дмитрия Мехоношина. В третьем периоде счёт не изменился, и «Молот» увозит домой вторую победу в южноуральской выездной серии.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Играли с отличным, хорошо организованным соперником. Начали чуть скованно. В перерыве с ребятами поговорили, и они исправили ситуацию. В двух периодах показали хорошую, быструю игру. Такую, какую хотелось бы видеть. В третьем периоде действовали по счёту.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» одержал сухую победу над курганским ХК «Зауралье». После вчерашней игры наша команда имеет четыре очка в активе и занимает четвёртое место в турнирной таблице «регулярки» ВХЛ.

«Молот-Прикамье» продолжает выездную серию, в которой осталось провести две игры. В воскресенье, 13 сентября, команда Александра Агеева сыграет в Орске против местного «Южного Урала». 15 сентября пермяки завершат серию в Учалах против «Горняка».

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