Григорий Серёдкин Игру пермской «Звезды» с «Сочи» смогут посетить более 5 тыс. зрителей Но дата матча по-прежнему неизвестна Поделиться Поделиться Твитнуть

На матче пермского ФК «Звезда» с ФК «Сочи» в рамках группового раунда Кубка России по футболу смогут присутствовать более 5 тыс. болельщиков, что составляет 35% от заполняемости стадиона «Звезда». Об этом в эфире радио «Эхо Перми» заявил директор клуба Валерий Волошин.

Однако у проведения матча с командой Премьер-лиги, по его словам, гораздо больше издержек. Так, вход на игру будет платным по «символической» цене в 100 руб. Но из-за того, что дата матча до сих пор неизвестна, билеты не могут поступить в продажу.

Валерий Волошин, директор ФК «Звезда»:

— Этот год вообще специфический. Много требований к проведению матча. Также игра требует дополнительного привлечения сил — полицейских, стюардов. Это повлечёт за собой большие издержки, чем обычно. Для игры с командой Премьер-лиги это прекрасная цена, чтобы хоть как-то окупить расходы. Нам разрешили пустить 35% болельщиков, количественно — более 5 тыс. зрителей. Откроется не только западная трибуна (1-й–8-й сектора), но и четыре сектора Восточной трибуны, с 14-го по 18-й, с дистанционной рассадкой. С понедельника планируем начать продавать билеты. К сожалению, РФС до сих пор не объявил дату матча. Поэтому играем либо 16 сентября, либо в следующий день.

По поводу подготовки к встрече главный тренер ФК «Звезда» Рустем Хузин отметил, что команда готовится в штатном режиме и не боится соперника из элитного дивизиона.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— В тренировках сильных изменений нет, всё идет поэтапно. Готовимся, разбираем соперника. Здесь больше в психологии подготовка к матчу важна. В любом случае, настраиваем наших ребят, чтобы они не боялись соперника и спокойно делали свою работу. Обычно после первых минут матча с такими командами ребята привыкают. Будем искать ошибки соперника в обороне и ни в коем случае не будем «мальчиками для битья». Зачастую команды из низших дивизионов дают бой фаворитам. Может, где-то есть недооценка соперника и игра смешанным составом, а не основой.

Отметим, Рустем Хузин уже обыгрывал команду из Премьер-лиги в Кубке России. Так, в розыгрыше 2019–2020 годов владивостокский «Луч» из ФНЛ, который возглавлял Хузин, выбил из турнира московское «Динамо». Та игра завершилась со счётом 1:0.

«Мы знаем много игроков «Сочи». С некоторыми я сам работал на протяжении тренерской карьеры. Не сказал бы, что команда менее знаменитая, чем другие представители РПЛ. Есть игроки сборных. Вратарь Сослан Джанаев, форвард Антон Заболотный выступали за сборную России. Пермские болельщики хорошо знают Никиту Бурмистрова по выступлениям за «Амкар». «Джокер» — Кристиан Нобоа, выступал за «Рубин», «Зенит» и «Ростов». В Премьер-лиге играет с 2007 года. Многократно выигрывал трофеи. Команда быстрая, команда атакующая, с амбициозным тренером — Владимиром Федотовым. Борьба будет напряжённой. Матч точно не будет «проходным». Мотивированы будут все», — делится ожиданиями от игры главный тренер пермяков.

Матч «Звезда» — «Сочи» состоится 16 или 17 сентября на стадионе «Звезда» в Перми. Напомним, ранее в ПФЛ пермяки обыграли самарские «Крылья Советов — 2».

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