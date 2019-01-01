Григорий Серёдкин Пермская «Звезда» сыграет с «Сочи» и «Оренбургом» в Кубке России по футболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Стали известны соперники пермского ФК «Звезда» в элитном групповом раунде Бетсити Кубка России по футболу-2020/2021. Команда Рустема Хузина сыграет с ФК «Сочи» и ФК «Оренбург». Жеребьёвка состоялась в пятницу, 4 сентября.

Напомним, ранее «Звезда» в родных стенах на стадии 1/64 финала одолела «Челябинск» со счётом 3:1 и прошла в элитный групповой раунд, который заменил 1/32 и 1/16 стадии Кубка России по футболу. Победители каждой из 10 групп выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды РПЛ, участвующие в еврокубковых турнирах. Последующие после группового этапа стадии турнира состоят из одного матча в формате плей-офф вплоть до финала.

ФК «Сочи» образован в июле 2018 года. С 2019 года выступает в Премьер-лиге. В дебютном сезоне 2019/2020 команда Владимира Федотова заняла 12-е место и сохранила прописку в элитном дивизионе.

А ФК «Оренбург», наоборот, в прошлом сезоне стал главным неудачником Премьер-лиги, занял 16-е место и покинул элитный дивизион. На данный момент оренбуржцы единолично лидируют в ФНЛ-2020/2021 и считаются главными фаворитами на выход в Премьер-лигу по итогам сезона.

В рамках группы каждая команда сыграет два матча. «Звезда», как команда ПФЛ, примет «Сочи» и «Оренбург» в Перми на стадионе «Звезда». Отметим, впервые с возрождения клуба (2018 год) «Звезда» сыграет командой как из РПЛ, так и из ФНЛ в официальных матчах.

Матчи пройдут в Перми ориентировочно 16-17 сентября (с «Сочи») и 30 сентября-1 октября (с «Оренбургом»).









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