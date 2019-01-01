Григорий Серёдкин Пермская «Звезда» может встретиться с московским «Спартаком» в Кубке России по футболу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» уверенно обыграл ФК «Челябинск» со счётом 3:1 в матче 1/64 финала и прошёл в элитный групповой раунд Кубка России по футболу-2020/2021. Теперь команде Рустема Хузина предстоит сыграть в одной из 10 групп с командой из Премьер-лиги и командой из ФНЛ (второй по значимости футбольной лиги России). Игра состоялась 2 сентября в Перми на стадионе «Звезда».

Счёт матча точным ударом из-за пределов штрафной на третьей минуте открыл капитан пермяков Евгений Тюкалов. В середине первого тайма голевые моменты не реализовали Никита Чунихин, Александр Субботин и Илья Иванов. На перерыв команды ушли при подавляющем преимуществе «Звезды».

Во втором тайме опаснее стали действовать игроки «Челябинска». Но на 74-й минуте Никита Голдобин заработал пенальти, который сам же, спустя минуту, успешно реализовал — 2:0. До разгромного счёт довёл 18-летний новичок минувшего межсезонья Тимур Абдрашитов, с острого угла поразив ворота гостей.

За десять минут до конца команде с Южного Урала удалось отыграть один мяч, однако перевернуть ход поединка им так и не удалось. Как итог — 3:1 на табло и пермская команда проходит в следующую стадию турнира.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Мы привезём в наш город команду ФНЛ и РПЛ. Боевая игра, иначе и быть не могло. К сожалению, не использовали массу моментов, пропустили ненужный гол. Но кубковая игра она такая, здесь главное — результат.



В текущем розыгрыше Кубка России организаторы заменили 1/32 и 1/16 стадии финала на элитный групповой раунд. 10 команд из РПЛ (не играющие в еврокубках), 10 команд из ФНЛ и 10 из ПФЛ будут разбиты на десять групп по одному представителю лиги в каждой. Победители группы выходят в 1/8 финала, где к ним уже присоединятся клубы, представляющие Россию в европейских турнирах: «Динамо» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Локомотив» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), ЦСКА (Москва).

Команды из низших дивизионов принимают команду из высших на своём поле. А значит, в Пермь обязательно приедет как команда из Премьер-лиги, так и из ФНЛ. Матчи с неизвестными соперниками состоятся во второй половине сентября — начале октября. Отметим, что «Звезда» никогда не встречалась с командами элитного дивизиона в официальных матчах.

Список потенциальных соперников из РПЛ: «Арсенал» (Тула), «Ахмат» (Грозный), «Ротор» (Волгоград), «Рубин» (Казань), «Сочи», «Спартак» (Москва), «Тамбов», «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Химки».

Из ФНЛ «Звезда» встретится с одной из 10 следующих команд: «Велес» (Москва), «Динамо» (Брянск), «Енисей» (Красноярск), «Крылья Советов» (Самара), «Нижний Новгород», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Текстильщик» (Иваново), «Чертаново» (Москва) и «Шинник» (Ярославль).

Напомним, ранее ФК «Звезда» на выезде обыграл «Тюмень» со счётом 1:2 и вышел в 1/64 финала Кубка России. Следующую игру в ПФЛ пермяки проведут дома, 6 сентября. Игра с самарскими «Крыльями Советов-2» начнётся в 17:00 по местному времени.

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