Григорий Серёдкин «Звезда» уверенно победила «Крылья Советов — 2» в матче ПФЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ФК «Звезда» победил самарские «Крылья Советов — 2» со счётом 3:1. Игра состоялась 6 сентября в Перми на стадионе «Звезда».

Матч начался с быстрого гола хозяев на шестой минуте. Максим Лаук совершил отбор вблизи своей штрафной и «протащил» мяч практически через всё поле. А затем отдал пас на Александра Субботина. Бомбардир легко реализовал выход один на один. На 24-й минуте всё тот же Лаук ворвался в штрафную с фланга и заработал пенальти, который сам же и реализовал, — 2:0.

В начале второго тайма «крылышки» всё же забили гол — мощным ударом под перекладину ворот Максима Шумайлова отметился Владислав Тюрин. Но спустя несколько минут «Звезда» заработала ещё один пенальти, который реализовал капитан команды Евгений Тюкалов, — 3:1.

Отметим, в конце первого тайма защитник пермяков Данил Смирнов заработал удаление. Однако это не помешало хозяевам в меньшинстве довести дело до победы.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Доволен настроем и самоотдачей команды. Провели хорошую игру, создали множество опасных моментов, заработали два пенальти, но совершили несколько ненужных ошибок, которые привели к удалению и опасным моментам у наших ворот. Обязательно разберём все ошибки, но в целом благодарю ребят за игру, а болельщиков за поддержку.

После победы «Звезда» сохранила за собой пятую строчку в турнирной таблице группы «4» ПФЛ и сравнялась по очкам с «Тюменью» и «Новосибирском». Теперь у пермской команды три победы, ничья и поражение, а также 10 очков в активе. «Крылья Советов — 2» упали на 13-е место. Лидер группы — ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. У «автозаводцев» пять побед в пяти матчах, 19 забитых и лишь два пропущенных мяча и 15 очков.

Следующий матч «Звезда» проведёт дома 16 или 17 сентября. Соперник — ФК «Сочи», выступающий в Премьер-лиге. Команды встретятся в рамках элитного группового раунда Кубка России по футболу, жеребьёвка которого состоялась 4 сентября. Дата и время начала матча будут известны позже. В ПФЛ «Звезда» сыграет 20 сентября. Подопечные Рустема Хузина примут дома другой фарм-клуб из группы «4» — екатеринбургский «Урал-2».

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