Дмитрий Енцов журналист ОАО «РЖД» попросило отложить рассмотрение вопроса о строительстве ведомственного общежития в районе ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

ОАО «Российские железные дороги» ходатайствовало перед комиссией по землепользованию и застройке города Перми о переносе рассмотрения итогов публичных слушаний по смене параметров территории около ДКЖ и ЖК «Олимп» для строительства ведомственного общежития на ул. Локомотивной, 1. Вопрос планировалось обсудить 11 сентября.

В департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что ходатайство удовлетворено и подведение итогов слушаний состоится на следующем заседании комиссии.

Напомним, 20 августа этого года в администрации Дзержинского района Перми состоялись публичные слушания по вопросу смены нормативов на земельный участок около ДКЖ.

ОАО «РЖД» планирует там строительство десятиэтажного общежития для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

Сейчас территория предполагаемой застройки фактически является лесом и находится в трёх зонах: Ц-2 (обслуживания и деловой активности местного значения ), Ц-4 (центра обслуживания рекреационных территорий), ГЛ (городских лесов). Высотность на территории установлена как «не более четырёх этажей». Заявитель (ОАО «РЖД») просит установить её в десять этажей.

Общий строительный объём по планам составит 45 тыс. кв. м. Из них около 42 тыс. кв. м надземной части и более 3 тыс. кв. м — подземной. Планируется, что в общежитии будет 150 номеров, рассчитанных на 300 постояльцев.

Инициаторы обосновали это место не только тем, что участки принадлежат РЖД, но и тем, что на территории есть условия для подключения к инженерным сетям, там проведена канализация, плюс территория расположена недалеко от центра города и железнодорожного вокзала.

При этом РЖД ссылается на построенное рядом здание ЖК «Олимп» — во многом из-за него и выбрано расположение общежития, так как два высотных здания рядом смотрятся более органично, чем на других территориях (примечательно, что РЖД принадлежат и все соседние участки, вплоть до стадиона «Локомотив», а также до ул. Боровой).

Против строительства выступают часть жителей окрестных домов и экологи. Они утверждают, что любое строительство нанесёт непоправимый вред Черняевскому лесу, заявитель же указывает на то, что формально их территория не относится к Черняевскому лесу. Сомнения по поводу места строительства объекта ранее, в феврале, высказывали и члены комиссии по землепользованию и застройке.

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