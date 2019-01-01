Доходы краевого бюджета за восемь месяцев снизились на 22 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства финансов, на 1 сентября в бюджет Пермского края поступило 64,9 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Это на 22 млрд руб. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (86,9 млрд руб.).

План по доходам на 2020 год исполнен на 51,3%. Наименьшее исполнение — по налогу на прибыль организаций (40,7%), доходам от аренды земли (42,1%), доходам от продажи имущества (19,2%).

План по доходам от аренды имущества при этом перевыполнен (116%). По налогу на доходы физических лиц в бюджет поступило 19,8 млрд руб. (58,1% от плана на год).

Ранее минфин прогнозировал, что по итогам года бюджет недосчитается 30 млрд руб. доходов

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