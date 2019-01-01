В 2020 году краевой бюджет недополучит 30 млрд руб. доходов Правительство Прикамья намерено брать кредиты в коммерческих банках Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 10 июня, на заседании комитета Заксобрания Пермского края по бюджету министр финансов Елена Чугарина представила отчёт об исполнении бюджета края за первый квартал 2020 года.

В презентации к докладу сказано, что за первый квартал поступление налога на прибыль организаций оказалось на 23,1% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Если за первый квартал поступления от НДФЛ, налога на имущество организаций и УСН росли по сравнению с январём-мартом 2019 года, то к 1 июня и доходы снизились и по ним. Разрыв между поступлениями по налогу на прибыль организаций за первые пять месяцев 2019 и 2020 года вырос ещё сильнее и составил 12,7 млрд руб. А в целом по налогам на прибыль и имущество организаций, НДФЛ, акцизам и УСН поступления по сравнению с январем-маем 2019 года снизились на 16 млрд руб.

Скриншот из презентации министерства финансов

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова сообщила «Новому компаньону», что в докладе министра финансов прозвучало, что если ситуация с сокращением поступлений сохранится, бюджет Пермского края может недополучить в этом году около 30 млрд руб.





По словам Елены Зыряновой, для выполнения всех социальных обязательств в бюджете деньги есть, и никакого краха не предвидится. Если будут наблюдаться кассовые разрывы, то их будут ликвидировать за счёт заёмных ресурсов.





«К сожалению, нам недостаточно бюджетных кредитов, и мы планируем брать кредиты в коммерческих банках. Все предыдущие периоды мы сокращали эту статью расходов, потому что уходили с коммерческих кредитов на бюджетные. Сейчас к сожалению, придётся платить проценты по рыночной ставке. Радует лишь то, что ставка Центробанка снижается, инфляция относительно стабилизировалась, и поэтому заёмные ресурсы сейчас стоят относительно недорого», — заявила председатель комитета по бюджету.





Также правительство собирается решать проблему с кассовыми разрывами за счёт сокращения или сдвига расходов на реализацию инвестпрограмм на следующие годы. В первую очередь, это касается объектов, которые были запланированы к 300-летию Перми.





«Я считаю, что Пермский край много делает для того, чтобы восстановить экономику региона. Уже принято несколько программ и законопроектов для того, чтобы поддержать субъекты экономики, и чтобы они могли восстановить свою коммерческую деятельность. От этого зависит дальнейшее восстановление доходной части бюджета. Надеюсь, наша работа принесет свои труды в ближайший период, и экономика края будет восстанавливаться. Хотя, конечно, есть долгосрочные последствия такого кризиса, связанные с ростом безработицы. Это ведёт к снижению покупательской способности. Поэтому снятие карантинные мер, к сожалению, не сможет восстановить экономику в полной мере. Но я думаю, что в течение следующего года мы восстановимся», — добавила Елена Зырянова.

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