Григорий Серёдкин «Парма» уступила «Нижнему Новгороду» в товарищеской игре Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» продолжает подготовку к новому сезону. 9 сентября подопечные Казиса Максвитиса провели выездную товарищескую встречу, в которой уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 83:75.

Это уже четвёртая контрольная встреча «Пармы» подряд. 29 августа наши баскетболисты крупно уступили петербургскому «Зениту» со счётом 88:53. А 2 сентября пермяки проиграли в Казани УНИКСу — 96:94, однако спустя три дня взяли реванш — 89:86.

Первую игру в новом сезоне Единой лиги ВТБ «Парма» проведёт на выезде с московским ЦСКА. Матч состоится 26 сентября в УСК ЦСКА. Далее команду ожидают гостевые матчи с «Автодором» (Саратов) и «Енисеем» (Красноярск) 4 и 11 октября соответственно. В стенах УДС «Молот» «Парма» сыграет 18 октября. Соперник — польская «Зелёна Гура» (0+).

Напомним, в грядущем сезоне «Парма» также сыграет в Кубке ФИБА Европа. Однако старт европейского турнира отложен на начало 2021 года.

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