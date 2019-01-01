Григорий Серёдкин Выступление «Пармы» в еврокубке откладывается на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Старт Кубка ФИБА Европа, в котором поучаствует пермский БК «Парма», перенесён на 6 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее было известно, что турнир начнётся 14 октября 2020 года.

На групповом этапе всё по-прежнему: осталось разделение клубов на шесть групп по четыре участника в каждой и седьмая группа, состоящая из трёх команд. В последнюю в результате жеребьевки и попала «Парма». Клубы сыграют друг с другом по круговой системе.

В следующий раунд выйдут коллективы, занявшие первое и второе места в группах. Также продолжить свой путь в розыгрыше Кубка смогут дополнительно ещё две команды, занявшие третье место в группе и имеющие лучшие показатели среди соперников. В плей-офф сразятся 16 команд, матчи пройдут по системе игра дома — игра на выезде.

Напомним, ранее стал известен состав группы, в которой сыграет «Парма». Так, пермяки сразятся с австрийским Kapfenberg Bulls и с проигравшей командой в паре BC Balkan Botevgrad (Болгария) — Tsmoki-Minsk (Беларусь), так как победитель пары получит путёвку в баскетбольную Лигу чемпионов.

В Единой лиге ВТБ команда Казиса Максвитиса начнёт выступление 26 сентября в Москве, где сыграет с ЦСКА.

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