Дмитрий Енцов журналист В Кубке Европы «Парма» сыграет в группе с австрийским клубом и командой либо из Болгарии, либо из Беларуси Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 18 августа, состоялась жеребьёвка баскетбольного турнира Кубок Европы ФИБА (Международной федерации баскетбола. — Прим.).

Пермский БК «Парма» попал в группу G, где точно сыграет с австрийским Kapfenberg Bulls и с проигравшей командой в паре BC Balkan Botevgrad (Болгария) — Tsmoki-Minsk (Беларусь).

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