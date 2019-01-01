Михаил Суслов В Перми закрывается одно из двух котокафе Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми 20 сентября закроется котокафе The Cats Perm. Об этом владельцы объявили в соцсетях заведения.

«Мы не справляемся финансово, у нас нет помощи ниоткуда, кроме добрых людей, посетителей и просто тех кто любит кошек. Но мы надеемся когда закончится карантин и ситуация в стране будет более менее стабильная, мы возможно откроемся снова», — говорится в соцсетях котокафе.

Руководители проекта надеются на то, что удастся найти помещение подешевле. Сейчас организаторы распродают вещи кафе: книги, полки и домики питомцев.

«Конечно, мы хотим найти семьи нашим свободным котикам. Но у нас нет цели их «сплавить» абы куда. Мы отдаём кошек только если уверены, что условия содержания будут не ниже чем те, что предоставляли кошкам мы, и у нас нет сомнений. В случае если у нас не получится, у котиков есть кураторы и домашние передержки»,— пишут владельцы заведения.

По данным 2gis в Перми значится два котокафе — The Cats Perm и «Котовский».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.