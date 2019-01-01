Евгения Пастухова журналист В Законодательном собрании появился новый депутат Крайизбирком официально передал мандат Ильи Кузьмина следующему в списке Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края за сегодняшнем заседании официально передала мандат экс-депутата от КПРФ Ильи Кузьмина экс-депутату Чердынской думы Елене Захаровой и приняла решение о её регистрации в качестве депутата. Захарова занимает вторую строчку в региональной группе «Чердынская №12».

Напомним, Илью Кузьмина в феврале 2020 года приговорили к трём годам колонии за ложный донос. Он инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». Депутат пытался обжаловать приговор Соликамского городского суда, но Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.

На пленарном заседании 27 августа депутаты Заксобрания освободили его от мандата. Илья Кузьмин был членом комитета по социальной политике.

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