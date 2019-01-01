Евгения Пастухова журналист Место Ильи Кузьмина в Заксобрании Пермского края займёт бывший депутат Чердынской думы Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 27 августа рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий коммуниста Ильи Кузьмина. Источники «Нового компаньона» в партии и краевой администрации сообщают, что мандат перейдёт к бывшему депутату думы Чердынского городского поселения, первому секретарю Чердынского райкома КПРФ Елене Захаровой. Она занимает вторую строчку после Кузьмина в региональной группе партии на выборах 2016 года «Чердынская №12».

Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова подтвердила эту информацию: мандат, по её словам, перейдёт к следующему человеку в списке. Елена Захарова от комментариев отказалась, сославшись на то, что лично не знакома с журналистом «Нового компаньона», а «ей надо человека увидеть лично».

Всего в региональной группе — пять человек. После Кузьмина и Захаровой в нём идут директор ООО «Эко-Ника» Ирина Ушакова, тренер детско-юношеской школы олимпийского резерва Ольга Камалова, а также начальник отдела продаж ООО «Нэкк» Александр Курочкин.

По закону в течение 14 дней после освобождения Ильи Кузьмина от мандата крайком КПРФ должен предоставить кандидатуру человека, который займёт его место. При этом партия должна учитывать распределение мест в региональной группе: то есть если она предоставляет «не следующего», необходимо приложить соответствующие отказы. В случае если в региональной группе все кандидаты откажутся от мандата, он станет «плавающим», и тогда КПРФ может отдать его любому человеку из любой группы или общекраевой части, который не участвовал в распределении мандатов. Если КПРФ этого не сделает, крайизбирком передаст мандат автоматически следующему кандидату в этой региональной группе.

Напомним, Илью Кузьмина в феврале 2020 года приговорили к трём годам колонии за ложный донос. По окончательной версии следствия, 24 февраля 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома в Соликамске «с целью повышения своего имиджа» депутат инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях. Сам Кузьмин вины не признаёт и считает, что на него действительно было совершено покушение из-за неразделённой любви его бывшей подруги. В июне Пермский краевой суд оставил в силе решение Соликамского городского суда по делу.

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