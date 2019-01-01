Депутата Заксобрания Илью Кузьмина приговорили к трём годам за ложный донос Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина приговорили к трём годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

Напомним, Илью Кузьмина обвиняли по ч. 3 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения»). По окончательной версии следствия, 24 февраля 2019 года во дворе многоквартирного жилого дома в городе Соликамске «с целью повышения своего имиджа» депутат инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». В этот же день о «покушении» он сообщил в правоохранительные органы и распространил информацию об этом в социальных сетях. Сам Кузьмин вины не признаёт и считает, что на него действительно было совершено покушение из-за неразделённой любви его бывшей подруги.

Ранее прокуратура просила приговорить Илью Кузьмина к четырём годам заключения.

Первый секретарь крайкова КПРФ Ксения Айтакова сообщила, что вопрос о том, кому перейдёт мандат Ильи Кузьмина, будет решать бюро краевого комитета.

«Но мы ещё не готовимся к передаче мандата и надеемся на оправдательный приговор», — подчеркнула Айтакова.



