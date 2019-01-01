Депутат краевого заксобрания Илья Кузьмин попытается обжаловать приговор в Верховном суде РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе приговор депутату Законодательного собрания, члену фракции КПРФ Илье Кузьмину. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

По данным «Нового компаньона», Илья Кузьмин намерен обжаловать решение краевого суда в Верховном суде. Таким образом, пока Илья Кузьмин сохраняет свой мандат в Заксобрании.

Напомним, Илью Кузьмина в феврале 2020 года приговорили к трём годам колонии за ложный донос. По версии следствия, Илья Кузьмин инсценировал покушение на самого себя.

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