Полномочия осуждённого депутата заксобрания Пермского края Ильи Кузьмина прекращены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 27 августа, депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Ильи Кузьмина.

В феврале 2020 года депутата приговорили к трём годам колонии за ложный донос. 24 февраля 2019 года он инсценировал покушение на самого себя «с искусственным созданием доказательств обвинения». Депутат пытался обжаловать приговор Соликамского городского суда, но Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что мандат Ильи Кузьмина может перейти экс-депутату думы Чердынского городского поселения, первому секретарю Чердынского райкома КПРФ Елене Захаровой.

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