Апелляционный суд подтвердил законность решения об отказе в регистрации Александру Репину Поделиться Поделиться Твитнуть

Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде не удовлетворил жалобу экс-кандидата в губернаторы Пермского края, владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина, в которой он оспаривал решение крайизбиркома об отказе в регистрации и требовал восстановить его в качестве кандидата. Суд подтвердил законность решений избирательной комиссии.

Напомним, что Репин не прошёл «муниципальный фильтр»: рабочая группа краевого избиркома выявила у него шесть совпадающих подписей. В итоге ему засчитали 101 подпись (при минимуме в 102) в 31 муниципальном образовании (при минимуме в 35).

В середине августа он обратился с жалобой в Пермский краевой суд, который отказал ему в восстановлении в качестве кандидата.





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