Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» покинули три хоккеиста Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ХК «Молот-Прикамье» по соглашению сторон расторг контракты с нападающими Денисом Скатовым и Александром Сметаниным, а также защитником Михаилом Дыньковым. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

В прошлом сезоне Денис Скатов провёл в составе «молотобойцев» 49 матчей, в которых набрал 23 очка (13 забитых шайб + 10 голевых передач) при показателе полезности «+7».



Александр Сметанин присоединился к пермскому клубу в прошлое межсезонье и в 46 матчах за «Молот-Прикамье» набрал 16 очков (пять забитых шайб + 11 голевых передач) при показателе полезности «+8». Михаил Дыньков пришёл в состав пермского клуба из курганского «Зауралья». Провёл за «Молот-Прикамье» семь матчей, не набрав очков результативности.

Напомним, ранее команду покинул защитник Роман Кобелев, который так и не сыграл за пермяков в официальных матчах.

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