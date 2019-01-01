Дмитрий Енцов журналист Защитник Роман Кобелев покинул «Молот-Прикамье», не успев сыграть в официальных матчах Поделиться Поделиться Твитнуть

Защитник Роман Кобелев покинул пермский ХК «Молот-Прикамье». В пресс-службе клуба отметили, что произошло это «по обоюдному согласию сторон».

Кобелев успел принять участие в двух товарищеских матчах в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне он выступал за тверское «Динамо», до этого — за подмосковный «Химик».

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