Дмитрий Енцовжурналист
Защитник Роман Кобелев покинул «Молот-Прикамье», не успев сыграть в официальных матчах
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Защитник Роман Кобелев покинул пермский ХК «Молот-Прикамье». В пресс-службе клуба отметили, что произошло это «по обоюдному согласию сторон».
Кобелев успел принять участие в двух товарищеских матчах в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне он выступал за тверское «Динамо», до этого — за подмосковный «Химик».
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