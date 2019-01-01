Елена Лодыгина журналист К доске Среди прикамских чиновников наберётся десяток с опытом преподавания Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в интервью порталу Ura.ru 2 сентября заявил, что хочет отправить глав региональных министерств в вузы в качестве преподавателей. По словам Дмитрия Махонина, это необходимо для того, чтобы министры могли обеспечить свой собственный кадровый ресурс и получить дополнительные навыки. Например, презентовать, обосновать, или прогнозировать.

Однако чиновники-преподаватели — явление в Пермском крае не новое. Некоторые министры, главы регионы вели и ведут педагогическую деятельность. «Новый компаньон» вспомнил, кто из бывших и действующих пермских чиновников преподавал и преподает до сих пор. Рассказываем лишь о некоторых из них.

Среди политиков-преподавателей стоит вспомнить спикера краевого парламента Валерия Сухих, который когда работал руководителем администрации губернатора Пермского края в 2007 году еще и являлся заведующим кафедрой государственного и муниципального управления Пермского университета. В этой должности он проработал до 2013 года.

Бывший министр региональной и национальной политики РФ, экс-председатель Законодательного собрания Пермской области Евгений Сапиро тоже занимался преподавательской деятельностью. В 1961-1973 годы он был старшим преподавателем и доцентом Пермского политехнического института, затем профессором кафедры экономической кибернетики и возглавлял кафедру учета и финансов Пермского университета. В 1977 году Евгений Сапиро получил ученую степень доктора экономических наук. С 1987 года руководил пермским отделом Института экономики УрО АН СССР.

Преподавательской деятельностью занимался и бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов. После ухода с госслужбы он продолжил свою карьеру в Высшей школе экономики. Ранее, в 1990 году, он защитил кандидатскую диссертацию в Ивановском госуниверситете.

Экс-председатель правительства Пермского края Николай Бухвалов пришел на госслужбу из института. До 1988 года он работал в Пермском политехническом институте, является кандидатом экономических наук и преподает до сих пор. Напомним, с 2004 по 2006 годы Николай Бухвалов был первым заместителем губернатора Пермской области, а с 2006 по 2008 годы — председателем правительства Пермского края.

Еще один бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников в вузах не преподавал, зато в прошлом году провел сразу несколько «Уроков Цифры» в рамках всероссийской образовательной акции. Один урок состоялся в детском технопарке «Кванториум Фотоника», второй — для старшеклассников лицея №4. Основные темы его уроков — применение искусственного интеллекта, кибербезопасность и развитие цифровой экономики.

Проведением уроков в школах отличился и глава Перми Дмитрий Самойлов. В 2016 году, например, он предложил родителям, ученикам и учителям, которые придут на встречу, посвященную приемке нового спортзала в школе №12, «посоревноваться, побегать и попрыгать», а также захватить с собой спортивную форму.

Педагогический стаж, но уже в качестве учителя математики школы №120, имеет замглавы Перми Людмила Гаджиева. Несколько лет она работала заместителем директора школы, а потом была главой департамента образования Перми.

Учителем политологии в Суксунской средней школе №1 работал и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Позже его назначили учителем истории и обществознания в школе №7 Перми.

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