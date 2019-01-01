Михаил Суслов
Дмитрий Махонин планирует отправить министров преподавать в вузы
Врио губернатора считает, что это поможет повысить их компетенции
Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин в интервью порталу Ura.ru сообщил, что планирует отправить региональных министров преподавать в вузах. Правда, о том, что они будут это делать, «они ещё не знают».
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:
— Министры Прикамья еще не знают, что они будут преподавать в вузах. Во-первых, чтобы иметь свой кадровый ресурс для министерства. Во-вторых, чтобы иметь дополнительные компетенции в обучении. Научить и министерство, и глав муниципалитетов презентовать, обосновать, прогнозировать, вникать в тему.
Напомним, в том же интервью Махонин объявил о планах по созданию «муниципального университета».
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