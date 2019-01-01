Краевые власти планируют создать «муниципальный университет» Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти планируют создать «муниципальный университет». Об этом он рассказал в программном интервью порталу Ura.ru.

Глава региона отметил, что цель такого университета - постоянно давать управленцам новые знания и подходы.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Им (слушателям, - Ред.) необходимо элементарно узнать, какие федеральные и региональные программы существуют, это в принципе достаточно большой объём информации. И как в них правильно поучаствовать, как правильно направить заявку. Ну, и не давать чиновникам «забронзоветь». Уверен, без повышения компетенций муниципальных чиновников быстро улучшить ситуацию в муниципалитетах не получится.

В интервью врио губернатора также отметил введённые недавно системные часы, посвящённые проблемам конкретных муниципалитетов. Например, удалось решить проблему строительства школы в Кунгуре и передать в краевую собственность дороги в Чусовом, чтобы привести их в нормативное состояние.

«Фактически нет ни одного вопроса, где так или иначе нет пути решения. Собственно, таких путей всего два. Либо изыскивать собственные возможности для того, чтобы снять проблему. Либо же готовить документы и заявляться в различные общероссийские программы, чтобы использовать для решения вопроса федеральные ресурсы», - отметил Дмитрий Махонин.

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