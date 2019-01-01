«Теплоэнерго» объявило аукцион на покупку участка под экотехнопарк в Соликамском округе Регоператор планирует построить его в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПК ГУП «Теплоэнерго», региональный оператор по обращению с ТКО в Пермском крае, 31 августа объявило электронный аукцион на приобретение земельного участка (или нескольких граничащих друг с другом участков) в государственную собственность. На нём будет построен экотехнопарк.

Назначение участка звучит как «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Согласно аукционной документации, площадь искомого участка должна составлять не менее 152,5 тыс. га, он должен быть расположен в кадастровом квартале 59:34:2730106 (между Березниками и Соликамском). Стартовая цена составляет 28,7 млн руб., аукцион будет идти на понижение. «Шаг аукциона» равен от 0,5% до 5% процентов начальной цены договора.

Участник аукциона должен предоставить обеспечение заявки в размере 5% от начальной цены договора 1,4 млн руб. Заявки принимаются до 16 сентября, сами торги пройдут 23 сентября.

В «Теплоэнерго» пояснили, что приобретение участка связано с исчерпанием объёмов полигона в Березниках: «Задача — минимум захоронения, никакого сжигания и максимум переработки». Проектная мощность будущего экотехнопарка составит не менее 100 тыс. тонн отходов в год.

Предполагается, что в 2021 году будет подготовлен проект (и он пройдёт экспертизу), в 2022-2023 гг начнётся строительство. Оператором полигона будет «Теплоэнерго».

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