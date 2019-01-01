Краевые власти намерены приватизировать «Теплоэнерго» До конца года компания должна быть акционирована Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Как стало известно «Новому Компаньону», до конца года ПК ГУП «Теплоэнерго» будет акционировано. С соответствующей инициативой выступило руководство предприятия, сообщает источник в краевом минимущества.

Источник поясняет, что, в соответствии с федеральным законодательством, унитарные предприятия подлежат реорганизации до 1 марта 2025 года. После преобразования в акционерное общество компания будет приватизирована посредством внесения краевого имущества в уставный капитал акционерного общества. По данным источника, приватизация не предполагает продажу компании частным лицам: она останется в собственности края.

ПК ГУП «Теплоэнерго» является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Пермском крае.

Напомним, что 10 июня на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 10 июня депутаты рассмотрели отчёт о деятельности регоператора по обращению с ТКО ПК ГУП «Теплоэнерго». Доходы предприятия в 2019 году составили 2,285 млрд руб. Они складывались из двух составляющих: платежи жителей и юрлиц (1,233 млрд руб.) и субсидии из краевого бюджета (1,052 млрд руб.). При этом жителям начислили платежей на сумму 2,067 млрд. Собираемость составила 60%, дебиторская задолженность на 1 января 2020 года — 833 млн руб.

Расходы при этом составили 2,942 млрд руб. Из них 1,930 млрд (78%) — это затраты на транспортировку отходов, 326 млн руб. (13,3%) — на их захоронение.

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