Евгения Пастухова журналист Комитет по бюджету Заксобрания «вынужденно» поддержал выделение очередной субсидии «Теплоэнерго» Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 10 июня депутаты рассмотрели отчёт о деятельности регоператора по обращению с ТКО ПК ГУП «Теплоэнерго». Доходы предприятия в 2019 году составили 2,285 млрд руб. Они складывались из двух составляющих: платежи жителей и юрлиц (1,233 млрд руб.) и субсидии из краевого бюджета (1,052 млрд руб.). При этом жителям начислили платежей на сумму 2,067 млрд. Собираемость составила 60%, дебиторская задолженность на 1 января 2020 года — 833 млн руб.

Расходы при этом составили 2,942 млрд руб. Из них 1,930 млрд (78%) — это затраты на транспортировку отходов, 326 млн руб. (13,3%) — на их захоронение.

Кредиторская задолженность «Теплоэнерго» при этом составила 656 млн руб. И субсидия из бюджета как раз позволила частично рассчитаться с возчиками.

Один из участников заседания рассказал, что министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев привёл несколько причин сложившейся ситуации. Во-первых, вывоз мусора — это новая коммунальная услуга, и в первом полугодии собираемость была не выше 20%. Во-вторых, при расчёте необходимой валовой выручки (НВВ, база для расчёта тарифа) за основу были взяты статистические данные: количество жителей региона и юрлиц, количество кв.м. в многоквартирных домах. Но по факту многие жители только прописаны в регионе, а фактически не проживают. Поэтому начисления были в результате меньше. Однако главной причиной стали некорректные данные по объёму ТКО. Изначально было заложено 1,067 млн т, потом снизили до 574 тыс. т., а по факту вышло 519 тыс. т. И норматив накопления отходов тоже был не точным. Министерство ЖКХ обещало до конца года представить новый норматив (предыдущий были признаны незаконным решением суда).

Председатель КСП Геннадий Тушнолобов заявил, что в прошлом году «Теплоэнерго» компенсировали из бюджета 44% затрат, а в этом — уже более 60%. «Давайте их тогда полностью на бюджет переведём, — говорит Тушнолобов. — Если так будет продолжаться, это плохо кончится».

Напомним, поправки в бюджет на 2020 год предполагают выделение очередной субсидии предприятию в размере 757,1 млн руб. КСП выступает против этого решения: это регулируемый вид деятельности, и, значит, все вопросы должны решаться тарифом.

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова пояснила, что в прошлом году субсидия выделялась на основании одного постановления правительства, в этом — на основании другого, связанного с организацией бесперебойной работы. Дело в том, что в период эпидемии было принято решение приостановить начисление штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг.

«У «Теплоэнерго» и в прошлом году была дебиторская задолженность, в этом году в связи с этим решением риск её увеличения возрос, — пояснила депутат. — Но компания не может прерывать деятельность и не может не предоставлять услугу в случае неплатежей, есть санитарные нормы. Она должна бесперебойно работать, вне зависимости от размера дебиторской задолженности. Мы вынуждены были принять положительное решение».

Она отметила также, что если по итогу года, когда ситуация стабилизируется, компания получит прибыль, было бы правильно, чтобы она вернула её в бюджет.

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