Елена Лодыгина журналист В Перми завершилось техническое обследование первой очереди строящегося зоопарка Всего исследован 31 объект Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Инвента» завершило техническое обследование 31 объекта первой очереди строящегося зоопарка в Перми. Обследование проводилось по заказу Управления капитального строительства Пермского края. Об этом в среду, 2 сентября, сообщило Министерство строительства Пермского края.

«По итогам обследования составлено техническое задание на корректировку проектной документации первой очереди и приведение ее в соответствие обновленному федеральному законодательству о содержании животных», — рассказали «Новому компаньону» в министерстве.

Ранее министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров заявил, что ведомством было подготовлено техническое задание на перепроектирование и корректировку проектной документации. Первую очередь зоопарка планируется сдать в строй в третьем квартале 2022 года, вторую очередь — в четвертом квартале 2023 года. Из 4,9 млрд руб., выделенных на строительство пермского зоопарка, по состоянию на 1 августа 2020 года, израсходовано чуть больше 2 млрд руб.

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