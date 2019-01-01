Елена Лодыгина журналист Краевой минстрой подготовил техзадание на перепроектирование пермского зоопарка Первую очередь планируется сдать в третьем квартале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Глава краевого министерства строительства Андрей Колмогоров в рамках правительственного часа в Законодательном собрании Пермского края рассказал о текущем состоянии дел в строящемся пермском зоопарке, где в начале этого года были приостановлены все работы.

По его словам, сейчас в строящемся зоопарке ведутся все необходимые обследования, подготовлено техническое задание на перепроектирование и корректировку проектной документации, так как в конце прошлого года изменились федеральные требования к содержанию животных. Также на объекте продолжаются работы на инженерных сетях по водоотведению и канализации. Вторая очередь объекта находится на стадии проектирования. По словам Колмогорова, «полярный мир» уже прошел экспертизу, «акватеррариум» и «сафари» находятся на согласовании в Министерстве культуры Пермского края и у отраслевого заказчика.

Первую очередь зоопарка планируется сдать в строй в третьем квартале 2022 года, вторую очередь объекта — в четвертом квартале 2023 года. Из 4,9 млрд руб. по состоянию на 1 августа 2020 года исполнено чуть больше 2 млрд руб. (40,8%).

Напомним, контракт на строительство первой очереди нового зоопарка стоимостью 1,8 млрд руб. был заключен с «РЖДСтрой». Генподрядчик должен был разработать рабочую документацию, выполнить мероприятия по инженерной защите территории от подтопления — как в ходе строительных работ, так и во время последующей эксплуатации объекта, возвести 47 зданий и сооружений, канализационных станций и сетей и т.п. Однако работы на объекте велись с нарушениями. По данным технического обследования, проведенного экспертами ООО «Инвента» по заказу Управления капитального строительства Пермского края, из 31 объекта первой очереди строительства девять находятся в аварийном состоянии, остальные — в работоспособном или ограниченно-работоспособном.

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