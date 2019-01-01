Елена Лодыгина журналист Краевые власти объявили повторный конкурс на строительство психдиспансера Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство закупок Пермского края 27 августа объявило новый конкурс на строительство психоневрологического диспансера с дневным стационаром в форме запроса предложений, так как предыдущий конкурс был признан несостоявшимся — на него не заявилась ни одна компания.

Начальная максимальная цена контракта составляет 426,6 млн руб. По условиям конкурсной документации, подрядчик должен возвести новый корпус больницы в Свердловском районе Перми, на ул. Лодыгина, 10, где сейчас размещаются здания Пермской краевой психиатрической больницы.

Мощность диспансера составит 370 посещений в смену, мощность стационара — 75 коек. При этом сроки строительства объекта незначительно сдвинулись — до 17 сентября 2022 года.

Напомним, первый конкурс на строительство нового корпуса больницы был объявлен в августе этого года, он проводился в форме аукциона, но был признан несостоявшимся.

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