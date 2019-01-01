Елена Лодыгина журналист Аукцион на строительство нового корпуса психдиспансера в Перми не привлёк подрядчиков Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство госзакупок Пермского края подвело итоги аукциона на строительство психоневрологического диспансера с дневным стационаром. Конкурс признан несостоявшимся. На аукцион не заявилась ни одна компания.

Напомним, максимальная цена контракта составила 426,6 млн руб. По условиям конкурсной документации, подрядчик должен был возвести пятиэтажное здание в Свердловском районе Перми, на ул. Лодыгина, 10, где сейчас находятся здания Пермской краевой психиатрической больницы.

Строительство должно было завершиться к 15 сентября 2022 года. Мощность диспансера составит 370 посещений в смену, мощность стационара — 75 коек.

Разработкой проектно-сметной документации занималось ООО «Майолика». Положительное заключение экспертизы было получено в 2020 году.

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