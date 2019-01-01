Елена Синица В Уинском районе прокурором назначили бывшего сотрудника краевой прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжается смена прокуроров. На прошлой неделе сразу в трех муниципалитетах Пермского края были назначены новые прокуроры.

17 августа приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Уинского района назначен младший советник юстиции Иван Суетин.

Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что Иван Суетин ранее был помощником прокурора Чернушинского района, а также работал прокурором управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью краевой прокуратуры.

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