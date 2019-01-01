Елена Синица В трёх районах Пермского края сменились прокуроры Поделиться Поделиться Твитнуть

Назначены прокуроры Чернушинского, Гайнского и Берёзовского районов. 13 августа 2020 года приказом генерального прокурора Российской Федерации назначены новые прокуроры. Информация о назначениях размещена на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокурором Чернушинского района назначен старший советник юстиции Трушков Артём Васильевич. С 2015 года занимал должность прокурора Берёзовского района Пермского края.

Должность прокурора Гайнского района будет занимать советник юстиции Павлов Михаил Семёнович. Ранее замещал должность помощника прокурора Пермского края по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами края, органами местного самоуправления.

Юрист 1-го класса Пачин Семён Андреевич назначен прокурором Берёзовского района. С 2016 года был заместителем прокурора Нытвенского района Пермского края.

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