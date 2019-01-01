Елена Синица Авиакомпании снизили цены на внутренние перелёты по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Крупнейшие авиакомпании заметно снизили цены на пассажирские перевозки внутри страны. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, тарифы S7 Airlines и «Аэрофлота» снизились на 40%. У лоукостера «Победа» билеты по всем направлениям, по сравнению с прошлым годом, подешевели в два-три раза.

В пермском аэропорту также произошло снижение цен. В сентябре-октябре из Перми в Анапу можно улететь за 4 тыс. руб., в Сургут — за сумму чуть больше 4 тыс. руб., Сочи — 4,5 тыс. руб., Москву — 2,5 тыс. руб., Санкт-Петербург — 4 тыс. руб. и Уфу — 1,6 тыс. руб.

Напомним, продажа туров по России с кешбэком началась с 21 августа. За отдых в регионах можно вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от тура. Для этого надо выбрать тур или проживание в отеле сроком от четырех ночей. Оплатить поездку необходимо картой «Мир». Обещают, что кешбэк поступит на карту в течение пяти дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.