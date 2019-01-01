Мария Сыропятова Кешбэк с отпуска Правительство РФ предложило туристам компенсацию затрат на отпуск внутри страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил частично компенсировать россиянам расходы на отпуск внутри страны. На эти цели предлагается выделить 15 млрд руб. Руководители турфирм не считают, что такие меры существенно повысят спрос. Более того, они опасаются мошенничества в виде «фейковых» путёвок.

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ:

— Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов туристам, которые до конца 2020 года решат отдохнуть в российских регионах. Список регионов уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата составит от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. в зависимости от тура.

В список регионов попал и Пермский край. При этом, чтобы получить кешбэк, нужно ехать в один из названных Ростуризмом регионов между 15 августа и 20 декабря и не менее чем на пять дней. Оплатить поездку нужно картой «Мир», на которую и вернётся компенсация.

Большинство собеседников «Нового компаньона» рады интересу государства к развитию внутреннего туризма, но многое будет зависеть от деталей.

Данил Поздеев, директор турфирмы «Солана»:

— Такой незначительный кешбэк не будет основным мотиватором для покупки тура, скорее, приятным бонусом. А если оплачивать туры можно только через платёжную систему «Мир», то это будет развивать её, а не внутренний туризм. У большинства клиентов этой платёжной системы нет. Кроме того, не ясно, как будет работать эта схема при оплате в турагентствах.

Вадим Яхнин, совладелец ООО Бюро туризма «Спутник-РМК»:

— Если бы деньги пошли на строительство объектов, то это бы, скорее, поддержало отдельные регионы, решало бы проблемы занятости или способствовало развитию экономики. А Пермский край тут вряд ли был бы в приоритете, наш регион слишком стабильный и умеренный. Поэтому мы бы в этой ситуации, скорее всего, остались бы не просто ни с чем, а даже бы ушли в минус, имея все шансы в этих условиях проиграть конкуренцию в других регионах. А это было бы двойной несправедливостью.

Поэтому поддерживаю идею поддержки спроса. Если в путёвке 5 тыс. руб. из 25 тыс. руб. будет составлять кешбэк, то это удешевит тур на 20% для туриста. А это неплохо.

Смущает пока одно. Наша компания на российском рынке речных круизов занимает не менее 3% рынка. И мы ни разу не видели реальной поддержки от государства. Хотелось бы ощутить это на себе.

Алексей Зотиков директор по внутреннему туризму туроператора «Золотой компас»:

— Для того чтобы оценить это предложение, нужно ознакомиться с тем, как оно в деталях будет прописано в документах. Пока этого нет, судить о том, какое влияние это окажет на развитие внутреннего туризма, невозможно.

Пока то, что я слышал, не позволяет исключить возможность организации фейковых туров. Собирается группа товарищей, тур загружается в систему, люди его формально покупают. А в реальности же никто никуда не едет. Средства от оплаты возвращаются фейковому клиенту, а кешбэк делится между турфирмой и «исполнителем».

Если подобные схемы будут возможны, то реальный турбизнес и его клиенты никакой поддержки толком получить не смогут, поскольку неизбежно проиграют конкуренцию из-за многочисленных требований и ограничений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.