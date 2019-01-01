Дмитрий Енцов журналист Думский комитет повторно отложил вопрос о смене зонирования четвёртой очереди ЖК «Арсенал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект 4-й очереди ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 19 августа решил отложить и пока не выносить на пленарное заседание гордумы (должно состояться 25 августа) вопрос о смене зонирования территорий, на которых должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал».

Официальная причина в том, что этот «значимый вопрос» необходимо обсудить совместно с застройщиком (ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р»), при этом в очной форме (заседания комитетов сейчас проходят удалённо по интернет-связи).

Отметим, что точно такое же решение было принято на заседание комитета 20 мая, поэтому вопрос смены зонирования до сих пор не вынесен на пленарное заседание гордумы.

Напомним, согласно изменённым Правилам землепользования и застройки 2019 года, две территории застройки четвёртой очереди «Арсенала» попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний, несколько раз становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке, и также были рассмотрена на градсовете. Осталось только пройти процедуру согласования Пермской городской думы.

Тем не менее на каждом из этапов проект встречал порцию критики, связанной с социальной (хватит ли для всех детей мест в строящейся школе и соседних школах) и транспортной нагрузкой (не создаст ли новый микрорайон транспортный коллапс) на эту территорию.

Если изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте к 2023 году будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.

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