Дмитрий Енцовжурналист
«Мы не за комфорт, а за квадратные метры»
На Градсовете неоднозначно отнеслись к проекту 4-й очереди ЖК «Арсенал»
На Градостроительном совете при главе Перми 26 февраля рассмотрели единственный вопрос — проект застройки 4-й, последней, очереди ЖК «Арсенал», который возводит ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р».
Поводом для заседания стала просьба застройщика изменить зонирование двух участков.
Согласно августовским изменённым Правилам землепользования и застройки, эти территории попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.
Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.
Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний и дважды становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке (при этом в первый раз к проекту возникли вопросы).
На этот раз дело дошло до Градсовета, а затем вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Пермской городской думой.
Если изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте к 2023 году будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.
Также компания планирует построить ещё и торгово-развлекательный комплекс вдоль ул. Чернышевского.
Несмотря на то что предметом обсуждения Градсовета была исключительно 4-я очередь комплекса, почти все участники высказывали мнение в целом об «Арсенале». Восторженных мнений не было совсем, их спектр распространялся от «допустимого» до резко отрицательного.
Тематика мнений касалась в основном трёх направлений — архитектурного восприятия, транспортной доступности и обеспеченности школами и детсадами.
Так, депутат гордумы и гендиректор строительной компании ООО «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный усомнился, что столь большая территория имеет удачное архитектурное решение. Особенно его «задело» цветовое решение двух высоток микрорайона, выполненных в розовом и зелёном цветах.
Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин парировал, что эта территория ранее «выглядела как окраина», хотя расположена почти в центре. В качестве удачного решения он посчитал «понижение высотности» вдоль магистралей — ул. Героев Хасана и Чернышевского.
Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров допустил, что застройщик будет иметь формальную возможность вместо восьмиэтажных домов построить 14-этажные, так как именно подзону на 14-этажные дома и просит установить. «Как вы их заставите это выполнять?» — спросил министр.
На это начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова ответила, что все параметры будут отражены в документации по планировке территории.
Блок вопросов и мнение по транспортной обеспеченности заняли одно из центральных мест. Многие эксперты усомнились, что ежедневный въезд и выезд из микрорайона минимум 3 тыс., а то и 5 тыс. автомобилей никак не скажется на транспортных потоках соседних улиц.
При этом докладчики (сам проект презентовали замдиректора «Сатурна» Ольга Долгушина и главный архитектор компании Игорь Луговой) отметили, что из «Арсенала» планируется организовать шесть выездов. Но почти все они — либо на ул. Чернышевского, либо на Героев Хасана и Чкалова. То есть пять из шести выездов будут направлены на запад и юг.
Начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Анатолий Дашкевич отметил, что только для первой очереди согласовано не менее трёх выездов — на ул. Героев Хасана, Чернышевского и Чкалова. А для оставшихся трёх очередей выезды разрабатываются.
Заведующая кафедрой архитектуры и урбанистики строительного факультета ПНИПУ Светлана Максимова оказалась в числе тех, кто наиболее негативно относился ко всему проекту. По её мнению, проект особенно недоработан с точки зрения транспортной инфраструктуры.
«Вы что-то рассказываете, но вы не обосновали ничего! Какой ещё будет выезд на Льва Шатрова? Как нам понять, что не будет коллапса?» — негодовала эксперт.
Она заявила, что оптимальным решением было бы заставить застройщика переработать проект с учётом всех замечаний и вновь выйти с ним на Градсовет.
Вопросы обеспеченности школами и детсадами также заняли много времени.
Докладчики подчеркнули, что на проектируемой территории предусмотрены три детских сада на 75 мест, детский сад на 30 мест, детский сад на 200 мест и общеобразовательная школа на 1225 учащихся.
При этом члены Градсовета усомнились, что на общее количество жителей «Арсенала» (а всего должно быть заселено 8 тыс. квартир, то есть количество жителей может превысить 16 тыс. человек, а то и больше) будет достаточно такой социнфраструктуры.
И были правы. Оказалось, что расчётная потребность в школах и садах на эту территорию по нормативам — 644 и 1477 мест. Поэтому только официальный дефицит мест в садики составит 189 мест, а в школы — 252 места.
Застройщики парировали тем, что, во-первых, в окрестностях расположены ещё восемь детсадов и пять школ. А, во-вторых, «Сатурн» и мэрия договорились о дополнительном финансировании развития социнфраструктуры в сумме 122,7 млн руб., половина которой уже перечислена горадминистрации. Правда, остаётся открытым вопрос, каким образом будет осуществлено строительство этих мест.
Первый заместитель главного управляющего директора «Новогора-Прикамье» Сергей Касаткин также оказался недоволен.
«Чисто эстетически проект не радует глаз. Тут сравнили этот район с Садовым. И я считаю, что мы никак не двигаемся. На 8 тыс. квартир будет 3 тыс. машино-мест. Это просто склад домов и машин. Получается мы здесь не за комфорт, а за квадратные метры», — эмоционально высказался эксперт.
По его мнению, в итоге выйдет обычный спальный район в центре города. «И вопросы возникают не к застройщику и бизнесу. Правила должны быть определены на берегу. Исключения станут правилами, и другие застройщики тоже пойдут на Градсовет со своими аналогичными проектами», — резюмировал Сергей Касаткин.
Генеральный директор «Кортрос-Пермь» и депутат Заксобрания Николай Зуев попытался стать третейским судьёй. Он отметил, что комплекс проектировался при действии разных градостроительных регламентов.
«Давайте не будем в полном объёме применять слишком жёсткие решения к застройщику как к первооткрывателю (соглашений между мэрий и застройщиками по соцобеспеченностью в условиях новых нормам ПЗЗ, — прим.)», — посоветовал Зуев.
А что касается архитектурного восприятия, он привёл пример собственного проекта — ЖК «Гулливер»:
«Когда мы выносили на Градсовет ЖК «Гулливер», то выбрано было максимально нейтральное цветовое решение. Но затем покупатели начали нам говорить: «Зачем такие фасады, у нас город и так серый».
Михаил Бесфамильный, генеральный директор строительной компании ООО «Орсо Групп»:
— На многое ответов, к сожалению, получить не удалось. Прежде чем разрешать застраивать участок такой площади с потенциальным количеством жителей в 20 тыс. (больше 2 тыс. детей школьного возраста, 1 тыс. — дошкольного, более 5 тыс. автомобилей), нужно было сначала всё просчитать, понять, насколько существующая инфраструктура готова к такому количеству жителей, какой инфраструктуры недостаточно, запланировать в бюджете денежные средства для её создания и уже потом приступать к реализации проекта. Однозначно, осваивать такую территорию в центре города — это плюс, но мне всё-таки кажется, что анализ последствий застройки и общественные обсуждения должны проходить до того, как уже реализовано 80% проекта и все концептуальные решения уже приняты.
В итоге члены Градсовета в целом одобрили проект при двух воздержавшихся и двух противниках. Протокольное решение: доработать проект с учётом замечаний до разработки документации по планировке территории.