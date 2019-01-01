Дмитрий Енцов журналист «Мы не за комфорт, а за квадратные метры» На Градсовете неоднозначно отнеслись к проекту 4-й очереди ЖК «Арсенал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект 4-й очереди ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

На Градостроительном совете при главе Перми 26 февраля рассмотрели единственный вопрос — проект застройки 4-й, последней, очереди ЖК «Арсенал», который возводит ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р».

Поводом для заседания стала просьба застройщика изменить зонирование двух участков.

Согласно августовским изменённым Правилам землепользования и застройки, эти территории попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний и дважды становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке (при этом в первый раз к проекту возникли вопросы).

На этот раз дело дошло до Градсовета, а затем вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Пермской городской думой.

Обсуждаемые участки выделены красным цветом. Предоставлено администрацией Перми

Если изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте к 2023 году будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.

Также компания планирует построить ещё и торгово-развлекательный комплекс вдоль ул. Чернышевского.

Несмотря на то что предметом обсуждения Градсовета была исключительно 4-я очередь комплекса, почти все участники высказывали мнение в целом об «Арсенале». Восторженных мнений не было совсем, их спектр распространялся от «допустимого» до резко отрицательного.

Тематика мнений касалась в основном трёх направлений — архитектурного восприятия, транспортной доступности и обеспеченности школами и детсадами.

Так, депутат гордумы и гендиректор строительной компании ООО «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный усомнился, что столь большая территория имеет удачное архитектурное решение. Особенно его «задело» цветовое решение двух высоток микрорайона, выполненных в розовом и зелёном цветах.

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин парировал, что эта территория ранее «выглядела как окраина», хотя расположена почти в центре. В качестве удачного решения он посчитал «понижение высотности» вдоль магистралей — ул. Героев Хасана и Чернышевского.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров допустил, что застройщик будет иметь формальную возможность вместо восьмиэтажных домов построить 14-этажные, так как именно подзону на 14-этажные дома и просит установить. «Как вы их заставите это выполнять?» — спросил министр.

На это начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова ответила, что все параметры будут отражены в документации по планировке территории.

Предполагаемая транспортная инфраструктура и выезды из ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

Блок вопросов и мнение по транспортной обеспеченности заняли одно из центральных мест. Многие эксперты усомнились, что ежедневный въезд и выезд из микрорайона минимум 3 тыс., а то и 5 тыс. автомобилей никак не скажется на транспортных потоках соседних улиц.

При этом докладчики (сам проект презентовали замдиректора «Сатурна» Ольга Долгушина и главный архитектор компании Игорь Луговой) отметили, что из «Арсенала» планируется организовать шесть выездов. Но почти все они — либо на ул. Чернышевского, либо на Героев Хасана и Чкалова. То есть пять из шести выездов будут направлены на запад и юг.

Начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Анатолий Дашкевич отметил, что только для первой очереди согласовано не менее трёх выездов — на ул. Героев Хасана, Чернышевского и Чкалова. А для оставшихся трёх очередей выезды разрабатываются.

Заведующая кафедрой архитектуры и урбанистики строительного факультета ПНИПУ Светлана Максимова оказалась в числе тех, кто наиболее негативно относился ко всему проекту. По её мнению, проект особенно недоработан с точки зрения транспортной инфраструктуры.

«Вы что-то рассказываете, но вы не обосновали ничего! Какой ещё будет выезд на Льва Шатрова? Как нам понять, что не будет коллапса?» — негодовала эксперт.

Она заявила, что оптимальным решением было бы заставить застройщика переработать проект с учётом всех замечаний и вновь выйти с ним на Градсовет.

Вопросы обеспеченности школами и детсадами также заняли много времени.

Докладчики подчеркнули, что на проектируемой территории предусмотрены три детских сада на 75 мест, детский сад на 30 мест, детский сад на 200 мест и общеобразовательная школа на 1225 учащихся.

При этом члены Градсовета усомнились, что на общее количество жителей «Арсенала» (а всего должно быть заселено 8 тыс. квартир, то есть количество жителей может превысить 16 тыс. человек, а то и больше) будет достаточно такой социнфраструктуры.

И были правы. Оказалось, что расчётная потребность в школах и садах на эту территорию по нормативам — 644 и 1477 мест. Поэтому только официальный дефицит мест в садики составит 189 мест, а в школы — 252 места.

Застройщики парировали тем, что, во-первых, в окрестностях расположены ещё восемь детсадов и пять школ. А, во-вторых, «Сатурн» и мэрия договорились о дополнительном финансировании развития социнфраструктуры в сумме 122,7 млн руб., половина которой уже перечислена горадминистрации. Правда, остаётся открытым вопрос, каким образом будет осуществлено строительство этих мест.

Высотность зданий (в этажах) всего ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

Первый заместитель главного управляющего директора «Новогора-Прикамье» Сергей Касаткин также оказался недоволен.

«Чисто эстетически проект не радует глаз. Тут сравнили этот район с Садовым. И я считаю, что мы никак не двигаемся. На 8 тыс. квартир будет 3 тыс. машино-мест. Это просто склад домов и машин. Получается мы здесь не за комфорт, а за квадратные метры», — эмоционально высказался эксперт.

По его мнению, в итоге выйдет обычный спальный район в центре города. «И вопросы возникают не к застройщику и бизнесу. Правила должны быть определены на берегу. Исключения станут правилами, и другие застройщики тоже пойдут на Градсовет со своими аналогичными проектами», — резюмировал Сергей Касаткин.

Генеральный директор «Кортрос-Пермь» и депутат Заксобрания Николай Зуев попытался стать третейским судьёй. Он отметил, что комплекс проектировался при действии разных градостроительных регламентов.

«Давайте не будем в полном объёме применять слишком жёсткие решения к застройщику как к первооткрывателю (соглашений между мэрий и застройщиками по соцобеспеченностью в условиях новых нормам ПЗЗ, — прим.)», — посоветовал Зуев.

А что касается архитектурного восприятия, он привёл пример собственного проекта — ЖК «Гулливер»:

«Когда мы выносили на Градсовет ЖК «Гулливер», то выбрано было максимально нейтральное цветовое решение. Но затем покупатели начали нам говорить: «Зачем такие фасады, у нас город и так серый».

Михаил Бесфамильный, генеральный директор строительной компании ООО «Орсо Групп»:

— На многое ответов, к сожалению, получить не удалось. Прежде чем разрешать застраивать участок такой площади с потенциальным количеством жителей в 20 тыс. (больше 2 тыс. детей школьного возраста, 1 тыс. — дошкольного, более 5 тыс. автомобилей), нужно было сначала всё просчитать, понять, насколько существующая инфраструктура готова к такому количеству жителей, какой инфраструктуры недостаточно, запланировать в бюджете денежные средства для её создания и уже потом приступать к реализации проекта. Однозначно, осваивать такую территорию в центре города — это плюс, но мне всё-таки кажется, что анализ последствий застройки и общественные обсуждения должны проходить до того, как уже реализовано 80% проекта и все концептуальные решения уже приняты.

В итоге члены Градсовета в целом одобрили проект при двух воздержавшихся и двух противниках. Протокольное решение: доработать проект с учётом замечаний до разработки документации по планировке территории.