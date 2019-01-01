Дмитрий Самойлов сменил начальника управления жилищных отношений Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений в администрации города.





Новым начальником управления жилищных отношений назначена Наталья Киселева. Ранее она занимала пост заместителя гендиректора, начальника управления исполнения региональных программ Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.





Прежний руководитель управления жилищных отношений Ирина Чиркова переходит на должность заместителя начальника управления капитального строительства.





Константин Горячих, занимавший должность заместителя начальника управления капитального строительства, назначен начальником МКУ «Содержание муниципального имущества».





Они приступят к работе с 20 августа.





Напомним, в этом месяце Дмитрий Самойлов уже во второй раз принимает кадровые решения . Так, с 17 августа в администрации Перми работает новый заместитель главы — начальник департамента земельных отношений Лариса Ведерникова.







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