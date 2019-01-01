Елена Лодыгина журналист Бывший прокурор Индустриального района Перми останется под стражей до 14 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Обвиняемый в получении крупной взятки экс-прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай останется в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Свердловский районный суд 14 августа по ходатайству следователя.

Напомним, бывшего прокурора обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 3 ст. 291.1) УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году получил взятку не менее 2 млн руб. (один миллион наличными, один — через посредников в виде имущества), угрожая гражданину привлечением членов его семьи и его самого к уголовной ответственности по более тяжкой статье и назначением наказания в виде реального лишения свободы.

Также в период с июня по август 2017 года экс-прокурор способствовал достижению соглашения между предпринимателем-взяткодателем и должностными лицами УФССП России по Пермскому краю о получении и даче взятки за незаконное обналичивание денежных средств с расчётных счетов конкретных юридических лиц в общей сумме более 40 млн руб. через депозитный счёт межрайонного отдела УФССП, а также непосредственно передал взятку в сумме 600 тыс. руб. от гражданина-взяткодателя должностным лицам УФССП России по Пермскому краю.

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